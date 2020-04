70 Jahre ECHO

Langenhagen (ok). In unser Sonderausgabe "70 Jahre Langenhagener ECHO", die am Mittwoch, 25. März, erschienen ist, haben wir ein Gewinnspiel gestartet. Einem Stichwort soll eine bestimmte Jahreszahl zugeordnet werden. Viele treue ECHO-Leser haben sich daran beteiligt, bis zum 13. April besteht noch die Chance, mitzumachen und eventuell zu gewinnen. Die Coupons können bitte postalisch an HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle, Marktplatz 5, 30853 Langenhagen gesandt werden. Oder per E-Mail eingescannt oder abfotografiert an service@langenhagener-echo.de. Viel Dank und viel Erfolg beim Rätseln.