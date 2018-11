700 Euro und drei Paar Schuhe

Langenhagen. Nachdem Einbrecher nach Auskunft der Polizei am Mittwoch zwischen 21.50 und 22.50 Uhr ein Küchenfenster an der Heinrich-Heine-Straße aufgehebelt hatten, kletterten sie hierdurch in die betroffene Wohnung. Aus der Wohnung wurden anschließend 700 Euro Bargeld und drei Paar Schuhe entwendet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.