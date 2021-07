79 Sachen

Langenhagen (ok). Verlängerung: Der mobile Blitzer der Stadt Langenhagen steht etwa weitere zehn Tage an der Konrad-Adenauer-Straße direkt vor dem Rathaus, Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Straße. In der ersten Runde gab es nach Auskunft der Verwaltung etwa 1.000 Verstöße, die zweifelhafte Spitzengeschwindigkeit lag bei 79 Stundenkilometern in der 30er-Zone.