80 Stundenkilometer zu schnell

Langenhagen. Polizeibeamte des Polizeikommissariats Langenhagen starteten jetzt in einer 48-stündigen Schwerpunktaktion von Montag bis Mittwoch in Sachen Geschwindigkeitüberwachung ein „Lasermarathon“. Es wurde die Geschwindigkeit von 634 Autos an zwölf verschiedenen Messstellen überprüft. Hierbei wurden 24 Verstöße im Bußgeldbereich und 14 Verstöße im Verwarngeldbereich geahndet. Negativer Höchstwert warenvorwerfbare 130 Stundenkilometer in der 50er-Zone auf dem Teilstück der Vahrenwalder Straße unter der Autobahnbrücke durch einen 25jährigen, männlichen

Mercedesfahrer. Auf diesen kommen nun 700 Euro Geldstrafe sowie ein Fahrverbot von 3 Monaten zu. Positiv bemerkenswert war, dass an vier von zwölf Messstellen

die unter anderem auch aufgrundvon Bürgerbeschwerden ausgewählt worden waren, auch bei längeren Messungen zu unterschiedlichen Zeiten, keinerlei Verstöße festgestellt wurden.