8.000 Euro Schaden

Langenhagen (ok). Sie traten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrfach gegen ein geparktes Auto am Allerweg/Ecke Sollingweg. Die Vandalen verursachten einen Schaden von 8.000 Euro am Auto. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.