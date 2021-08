870 Euro Spende

Godshorn (ok). Sein Auftritt beim Open-Air-Festival in Godshorn trug den Titel "Es gilt das versprochene Wort". Und Newcomer Stephan Hartung hielt auch Wort, was den Verzicht auf Gage anging. Vielmehr bat er um eine freiwillige Spende für den Kulturring. Und zusammengekommen ist unter den 170 Besuchern die stolze Summe von 870 Euro. Eine Spende, über die sich der Kulturring Godshorn sehr freute.