95,6 Millionen?

Langenhagen. Die maximale Kostenschätzung für den Neubau des Gymnasiums liegt bei 95,6 Millionen Euro. Was die IGS angeht, rechnet Stadtbaurat Carsten Hettwer etwa mit ähnlichen Kosten. Diskutiert werden die Vorschläge in der nächsten Sitzung des technischen Schulbauausschusses am Montag, 18. März, ab 17.45 Uhr im Ratssaal. Weitere wichtige Tagesordnungspunkte: die Erweiterung und Aufstockung der Robert-Koch-Realschule und die Anmietung von Containern für die Hermann-Löns-Schule während einer 24-monatigen Phase der Sanierung und des Neubaus. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.