A 352 voll gesperrt

Langenhagen. Bei einem Unfall ist ein Bagger am frühen Montagmorgen gegen den Unterbau der Brücke Schwabenstraße (Langenhagen) geprallt und hat einen Teil der Betonkonstruktion herausgebrochen. Durch die Trümmerteile sind fünf weitere Fahrzeuge

beschädigt worden. Wegen der Aufräum- und Sanierungsmaßnahmen bleibt

die BAB 352 zwischen dem Dreieck Hannover-West und der Anschlussstelle Hannover-Flughafen in beiden Richtungen bis auf Weiteres gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 03:30 Uhr ein Tieflader einer Speditionsfirma auf der BAB 352 in Richtung Norden unterwegs gewesen. Auf der Ladefläche transportierte das Fahrzeug einen Bagger, dessen

Schaufelarm offenbar nicht vorschriftsmäßig eingefahren worden war. Dadurch prallte der Bagger während der Fahrt gegen den Unterbau der Brücke Schwabenstraße und brach ein Stück Beton heraus. Der 29 Jahre alte Fahrer bemerkte den Zusammenstoß und brachte den Tieflader kurz hinter der Brücke zum Stehen. Durch die Trümmerteile wurden ein nachfolgender Lkw sowie vier Pkw beschädigt, Verletzte gab es nicht. Wegen der Aufräumarbeiten und der Sanierungsmaßnahmen sind sowohl die Schwabenstraße im Brückenbereich wie auch der Teilbereich der BAB 352 in beide Richtungen bis auf

Weiteres voll gesperrt.