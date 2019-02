Vortrag am 14. März: Körperwissen

Langenhagen. Anlässlich des Weltfrauentags veranstaltet das Ophelia Beratungszentrum Langenhagen wieder einen Abend für Frauen, der sich ihrer Bestärkung und dem Entdecken eigener Ressourcen widmet. Frauen jeden Alters sind herzlich eingeladen zum Vortrag „Körperwissen“ am Donnerstag, 14. März, um 17.30 Uhr bei Ophelia an der Ostpassage 9 in Langenhagen. Der Vortrag wird unter anderem die Funktionsweise der weiblichen Organe, das Wechselspiel der Hormone und den weiblichen Zyklus thematisieren. Woher kommen eigentlich all diese Eizellen? Was machen die Eileiter? Wie ist die Gebärmutter aufgebaut? Wie schaffen die drei so ein gutes Zusammenspiel? Welche Hormone spielen dabei eine Rolle und wo kommen sie her? Wie genau verläuft ein Zyklus? Welche Art der Verhütung ist für mich die beste? Warum haben wir eigentlich Sex? Was ist dabei wichtig? Und was Sie zu diesem Thema immer schon einmal fragen wollten. Referentin ist Edith Ahmann, Heilpraktikerin und Geschäftsführerin des Frauen- und MädchenGesundheitsZentrums Region Hannover. Wegen begrenzter Platzzahl ist eine Anmeldung erforderlich bis zum 12. März per E-Mail unter info@ophelia-langenhagen.de oder unter Telefon (05 11) 7 24 05 05. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.