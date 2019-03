Abendgottesdienst

Langenhagen. Eingerahmt von viel schöner Musik geht es in dem

Abendgottesdienst in de Elia-Kirche am nächsten Sonntag, 31. März,

um das Thema: die Bibel für Einsteiger! Ist die Bibel glaubwürdig und was hat sie mit meinem

Leben zu tun? Auch diesmal ist die Kirche schon ab 17 Uhr geöffnet und

es besteht die Möglichkeit, bei Häppchen und Getränken beisammen zu sein, Fragen zu stellen, Gespräche zu führen oder einfach nur die Zeit zu genießen, bevor dann um 18 Uhr

der eigentliche Gottesdienst beginnt.