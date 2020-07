Abends länger

Krähenwinkel (ok). Der Start ist gut gelungen; die Resonanz ist da. Die Wald See Küche am Stucken-Mühlen-Weg hat ihre Öffnungszeiten erweitert. Die neuen Termine: dienstags bis freitags ab 15 Uhr, Küche dann ab 16.30 bis 21.30 Uhr; sonnabends und sonntags ab 12 bis 21 Uhr.