Abfuhr verschiebt sich

Langenhagen. An Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 26. Mai, holt die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) keine Rest- und Bioabfälle, Gelben Säcke und Altpapier ab. Die Abfuhr wird am Freitag, 27. Mai, vollständig nachgeholt. Die Abfuhr am Freitag verschiebt sich auf Sonnabend, 28. Mai.