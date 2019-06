Abgebrannt

Langenhagen. Ein Altpapiercontainer von aha entzündete sich in der Nacht zu Montag gegen 3.20 Uhr am Wertstoffsammelplatz an der Klusriede und brannte vollständig ab. Da nach Auskunft der Feuerwehr eine Selbstentzündung nahezu ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund von Sachbeschädigung eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zwugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.