Abgebrochen

Langenhagen. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag versuchten Einbrecher nach Auskunft der Polizei in der Niedersachsenstraße über das Dach in ein Bürogebäude einzu-dringen. Dabei wurden sich mutmaßlich vom Sicherheitsdienst gestört und brachen ihr Vorhaben ab. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.