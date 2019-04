Abgehauen

Kaltenweide. Ein Autofahrer beschädigte nach Auskunft der Polizei am Sonnabend zwischen 13.30 und 17 Uhr die Außenfassade eines Supermarktes am Bertha-von-Suttner-Ring, indem er wohl zu weit in einer Parklücke an die Gebäudewand fuhr. Die Feinsteinfassade zerbrach teilweise und es entstand ein Sachschaden. Der Fahrer machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.