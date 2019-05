Abgehauen

Langenhagen. Ein Autofahrer verusachte nach Auskunft der Polizei zwischen Donnerstag, 18.40 Uhr, und Freitag, 8.45 Uhr, einen Sachschaden an einem am Straßenrand abgestellten Mazda an der Schulenburger Mühle in einer Höhe von etwa 1.000 Euro und entfernte sich anschließend, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.