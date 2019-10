Abgehauen

Langenhagen. Ein Verkehrsteilnehmer stieß nach Auskunft der Polizei am Sonntag zwischen 17.50 und 18.55 Uhr mit seinem Auto gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf. An dem VW Golf entstand im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Anschließend machte sich der Verursacher einfach aus dem Staub. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.