Abgehauen

Engelbostel (ok). Langfinger wollten am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr in die Lagerhalle einer Gartenbaufirma an der Resser Straße in Engelbostel eindringen. Als sie den Alarm ausgelöst hatten, machten sie sich nach Auskunft der Polizei aus dem Staub. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109i-42 17.