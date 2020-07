Abgekommen

Kaltenweide. Ein Linienbus kam nach Auskunft der Polizei am Mittwoch gegen 10.15 Uhr in Hainhaus nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben, wodurch ein Sachschaden entstand. Im Linienbus befanden sich fünf Insassen, die nicht mehr am Unfallort waren, als die Polizei eintraf. Daher bittet die Polizei darum, dass sich insbesondere die Insassen des Linienbusses, aber auch mögliche andere Zeugen bei der Polizei Langenhagen (0511/109-42 17) melden.