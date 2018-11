Abgelenkt

Langenhagen (ok). Taschendiebstahl in einer Tierhandlung am Pferdemarkt: Nach Auskunft der Polizei lenkten zwei Mädchen eine Frau am Sonnabend gegen 12.15 Uhr zunächst ab, griffen dann in deren Jackentasche und ließen das Portmonee mitgehen. Anschließend machte sich das räuberische Duo aus dem Staub. Das erste Mädchen soll etwa 17 jahre alt gewesen seine, trug zwei schwarze geflochtene Zöpfe, war 1,65 bis 1,75 Meter groß und sah asiatisch aus. Das zweite Mädchen hat in etwa die gleiche Körpergröße, war 16 Jahre alt, stammte vielleicht aus Rumänien und trug einen schwarzen Zopf. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.