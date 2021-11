Abgerissen

Langenhagen (ok). In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hat ein Autofahrer in der Straße "An der Autobahn" nach Auskunft der Polizei einen schwarzen VW Passat touchiert und sich anschließend aus dem Staub gemacht.Durch den Aufprall ist unter anderem der komplette Seitenspiegel auf der Fahrerseite des Volkswagens abgerissen worden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 800 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.