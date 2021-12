Abgesagt

Langenhagen (ok). Die Corona-Situation ist unwägbar, alle Mimuse-Veranstaltungen sind bis einschließlich 3. Februar abgesagt worden. Im Einzelnen: 13. Januar, "Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie" im daunstärs, 21. Januar, Alix Dudel/Sebastian Albert, daunstärs; 27. Januar, Tino Bomelino, daunstärs; 28. Januar, Matthias Brodowy, Theatersaal; 29. Januar, Nessi Tausendschön, Theatersaal, 3. Februar, C. Heiland, daunstärs. Tickets für die Veranstaltungen können immer dort zurückgegeben und erstattet werden, wo sie erworben wurden. Die Mimuse nimmt nicht am Gutscheinsystem teil.