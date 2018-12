Abgrillen der SPD

Jahresausklang bei Bratwurst und Glühwein

Langenhagen. Das Abgrillen an einem der letzten Tage im Jahr, hat bei der SPD Abteilung Langenhagen Tradition, denn „Schönwetter-Grillen“ kann jeder. So lädt die SPD Abteilung Langenhagen auch dieses Jahr herzlich alle Interessierten – egal ob Mitglied oder nicht – zur legendären Schinken-Grillwurst ein.Dieses Jahr findet das Abgrillen jedoch nicht wie in den letzten Jahren im Brinker Park statt. „Aus organisatorischen Gründen wählen wir als Veranstaltungsort meine Einfahrt im Sollingweg 39“ sagt der Vorsitzende Frank Stuckmann. „Somit ist das Abgrillen auch ein wenig zentraler zu erreichen – praktisch im Herzen Langenforths“ führt Stuckmann augenzwinkernd fort.Bei Regen oder starkem Wind findet das Wintergrillen nicht statt – wer unsicher ist, kann am Samstag über die Rufnummer (01575) 9 63 08 53 nachfragen, ob es stattfindet. Gerne können (per SMS) auch Anmeldungen über diese Rufnummer erfolgen.