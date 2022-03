Ablaufrohre gestohlen

Godshorn (ok). Zwei Paletten mit jeweils zwei Bündeln mit jeweils 35 Ablaufrohren sind die Beute von Dieben, die nach Auskunft der Polizei am Wochenende einen verschlossenen Bauzaun an der Berliner Allee/Kohlweg überwunden haben. Gesamtwert 1.750 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.