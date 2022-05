Abmontiert

Godshorn. Diebe montierten in der Nachf von Sonntag auf Montag alle Reifen des in einer

Parkbucht abgestellten Ford Focus an der Birkenallee in Godshorn ab und entwendeten sie. Der Wagen wurde mit losen Pflastersteinen abgestützt, die unter die Bremsscheiben gelegt wurden. Die Höhe des Schadens wurde auf etwa 800 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.