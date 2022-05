Abschiednehmen und Erinnern

Langnehagen. Bei berechtigtem Interesse gibt Friedhofsverwaltung der Stadt Langenhagen Auskunft zu Grabstellen. Während der vergangenen zwei Jahre konnten Trauerfeiern oft nur im kleinsten Familienkreis stattfinden. Aufgrund der damals geltenden Corona-Beschränkungen hatten Nachbarn, Freunde, Kollegen und Weggefährten oft keine Gelegenheit, sich zu verabschieden. Dabei ist es für viele Menschen wichtig, einen Ort zu haben, an dem sie Abschied nehmen und sich erinnern können.

Aus diesem Grund bietet die Friedhofsverwaltung der Stadt Langenhagen einen besonderen Service an. Ihre Mitarbeitenden geben Frauen und Männer mit einem berechtigten Interesse gerne Auskunft, wo sich eine Grabstelle auf den städtischen Friedhöfen befindet. Einzige Ausnahme: Sollte eine Auskunftssperre zu einer Grabstelle besteht, ist keine Auskunft möglich. Die Friedhofsverwaltung ist per E-Mail an friedhofsverwaltung@langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73 07-94 84 zu erreichen.