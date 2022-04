Abteilung lädt ein

Langenhagen (ok). Die Abteilung Badminton des SC Langenhagen lädt für Donnerstag, 21. April, um 19 Uhr zur Mitgliederversammlung in die Vereinsgaststätte an der Leibnizstraße ein. Berichte und die Wahlen des Abteilungsleiters und des stellvertretenden Abteilungsleiters stehen auf der Tagesordnung. Wahlberichtigt sind volljährige Vereinsmitglieder. Anträge sind spätestens bis zum 11. April unter oliver.kornatz@t-online.de einzureichen