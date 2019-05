Acht Autos aufgebrochen

An der Bayernstraße und am Frankenring

Godshorn (ok). Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Donnerstag, 6.20 Uhr, wurden an der Bayernstraße und am Frankenring insgesamt acht abgestellte Autos aufgebrochen, um Fahrer- und Beifahrerairbag zu entwenden. Auf dem Firmengelände einer Autolackiererei an der Bayernstraße wurden insgesamt fünf Wagen verschiedener Fahrzeughersteller angegangen, bei denen jeweils die Airbags ausgebaut wurden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 6.000 Euro beziffert. Auf dem Gelände zweier Firmen am Frankenring wurde sich durch Einschlagen/Aufhebeln der Seitenscheiben Zugang zu drei Fahrzeugen verschafft. Hier wurden jeweils der Fahrer- und Beifahrerairbag aus den Autos (VW Crafter/VW Up/Ford Transit) entwendet. Nach ersten Schätzungen entstand hier ein Gesamtschaden von etwa 9.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.