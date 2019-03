Saison auf Pferderennbahn startet am Ostermontag

Langenhagen (ok). Acht Termine stehen in der nächsten Saison auf der Pferderennbahn Neue Bult auf dem Programm: Los geht es am Oatermontag, 22. April, mit dem Osterbrunch-Renntag ab 10.30 Uhr. Weiter geht es am Mittwoch, 1. Mai, ab 13.30 Uhr mit dem Hannover-96-Renntag. Am Freitag, 17. Mai, steht dann der After-Work-Renntag ab 16.30 Uhr an. Pfingstmontag, 10. Juni: Renntag der Hannoverschen Volksbank ab 10.30 Uhr. Die weiteren Termine: Sonntag, 23. Juni, ab 13.30 Uhr, Familien-Renntag; Sonntag, 18. August, ab 13.30 Uhr, Audi-Ascot-Renntag; Sonntag, 15. September, ab 12.30 Uhr, Tag der Landwirtschaft; Sonntag, 29. September, ab 11 Uhr, Oktoberfest-Renntag; Sonntag, 27. Oktober, ab 11 Uhr, Saison-Finale, Renntsg der Gestüte..