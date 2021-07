Achtung Blitzer

Langenhagen (ok). Der Blitzer-Anhänger der Stadt Langenhagen steht aktuell im Sonnenweg in Wiesenau. Und zwar in Fahrtrichtung Heinrich-Heine-Straße kurz hinter der Autobahnbrücke. Die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt hier bei 30 Stundenkilometern.