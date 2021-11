ACL lädt ein

Langenhagen. Der Vorstand des Akkordeon-Clubs Langenhagen (ACL 74) lädt alle passiven und aktiven Clubmitglieder zur Mitgliederversammlung für die Jahre 2019 und 2020 ein. Die Versammlungen finden am Donnerstag, 25. November, um 19 Uhr (Jahr 2019) und 19.45 Uhr (Jahr 2020) im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel statt. Aufgrund der Coronapandemie konnten die Versammlungen nicht eher stattfinden und werden somit satzungsgemäß durchgeführt und nachgeholt. Da es wieder viele Informationen zum Verein gibt und einige Neuwahlen anstehen, bittet der Vorstand um rege Beteiligung der Vereinsmitglieder. Anträge können noch bis zum 22. November beim Vorstand eingereicht werden. Im Anschluss an die Sitzungen wird ein Grünkohlessen in geselliger Runde stattfinden.