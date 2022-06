ADAC-Kart-Slalom

Langenhagen. "Keep on fighting“ – unter diesem Motto lädt der Motorsport-Club der Polizei Hannover (MSC) für Sonntag, 19. Juni, zum 33. Niedersächsischen ADAC-Kart-Slalom auf den Parkplatz des Flughafens Hannover an der Benkendorfstraße ein.

MSC-Vereinschef und Slalom-Leiter Uwe Karsten erwartet rund 100 Jungen und Mädchen zwischen acht und 18 Jahren aus ganz Niedersachsen in Langenhagen. Sie fahren in 6,5-PS-Karts mit Verbrennungsmotor durch die Slalomstrecke. Es geht nicht nur um den Tagessieg, sondern auch um Punkte für die Stadtmeisterschaft Hannover, die Niedersachsenmeisterschaft und den Mittelweserpokal.

Los geht es am Sonntag um 9 Uhr mit den jüngsten Teilnehmern (Jahrgänge 2016, 2015, 2014 und 2013). Die letzte Gruppe (Jahrgänge 2006, 2005 und 2004) startet um 17.30 Uhr.

Für alle Teilnehmer gibt es Preise, die Sieger erhalten Pokale – und wichtige Punkte für weitere Wettbewerbe. Zuschauer sind eingeladen, die jungen Fahrerinnen und Fahrer anzufeuern. Die Zahl der Parkplätze auf dem Gelände ist begrenzt.