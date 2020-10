ADFC-Abradeln zur Waldbühne

Langenhagen. Mitglieder und radinteressierte Gäste sind herzlich eingeladen zum Abradeln über 45 Kilometer des ADFC Langenhagen zum Biergarten "Waldbühne" in Engensen. Unterwegs gibt es unter anderem einen Blick in eine Imkerei. Start ist am Sonntag, 11. Oktober, um 10 Uhr im Innenhof des Rathauses. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, die vorherige Anmeldung per E-Mail ist unter Langenhagen@ADFC-Hannover.de erforderlich bis spätestens Samstag 18 Uhr.