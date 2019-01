ADFC fährt zur ABF

Langenhagen. Am traditionellen Fahrradtag, Sonntag, 3. Februar, kommen alle Besucher, die mit dem Fahrrad zur ABF radeln, gratis auf die Messe. Öffnungszeit ist von 10 bis 18 Uhr.

Für alle diejenigen, die die Anfahrt per Fahrrad antreten, ist der Treffpunkt auf dem Marktplatz Langenhagen. Abfahrt ist um 10 Uhr, Einfahrt für alle Fahrradfahrenden ist die Einfahrt West 4 an der Europaallee. Jeder kann mitradeln. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.