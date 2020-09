ADFC-Radtour

Langenhagen. Mitglieder und Gäste lädt der Fahrrad-Club ADFC Langenhagen zur Mitfahrt über insgesamt 29 Kilometer durch die Eilenriede zum Tiergarten, mit Zwischenstopp an der Eilenriede-Waldstation und mit Einkehr im Biergarten. Treffpunkt ist am Donnerstag, 17. September, um 15 Uhr im Innenhof des Rathauses. Die Mitfahrt ist kostenfrei, Spenden sind willkommen. Anmeldung ist erforderlich bis zum Mittwoch um 18 Uhr unter Langenhagen@ADFC-Hannover.de: Die Anzahl der Mitfahrenden ist beschränkt. Auch diese Radtour ist Erholung pur, denn: Hannovers Eilenriede ist doppelt so groß wie der Central Park in New York.