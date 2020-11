ADFC sagt Treffen ab

Langenhagen. Das große ADFC-Jahresabschluss-Treffen, traditionell am letzten Dienstag im November, hat die Führung der Ortsgruppe Langenhagen nun abgesagt. Dabei gab es "schon immer" dabei neben Fotos, Videos und Berichten aus dem zurückliegenden Jahr die vom Sprecher-Ehepaar Spörer selbstgebackenen Kekse. Aber trotz Ausfall dieses Treffens braucht auch in diesem Jahr kein ADFC-Mitglied in Langenhagen auf Gebäck zu verzichten: Demnächst wird der ADFC-Weihnachtsbrief an die Mitglieder ausgetragen, mit dem Fahrrad natürlich, und darin befindet sich für jedes Mitglied etwas Gebäck, verbunden mit dem Wunsch für mehr gemeinsame Aktionen im Jahr 2021.