Advent mit Pferden

Weihnachtsreiten beim Reit- und Fahrverein Isernhagen

Isernhagen HB. Am Sonntag, 2. Dezember, um 15.30 Uhr lädt der Reit- und Fahrverein Isernhagen zum traditionellen Weihnachtsreiten in die Reithalle an der Burgwedeler Straße 43 in Isernhagen HB ein. Das Weihnachtsreiten bietet alljährlich den Abschluss der Großveranstaltungen des Reit- und Fahrvereins. Bei diesem Fest dürfen die jungen Reiter zeigen, was sie während des Jahres mit ihren Pferden gelernt haben. Viele reiten dann zum ersten Mal vor Publikum und stellen ihr Können auf eigenen und den Schulpferden unter Beweis. In diesem Jahr werden Weihnachtszwerge auf Ponys zu sehen sein, die das Schneewittchen retten sowie eine Dressur-Quadrille und eine Springvorführung. Anschließend dürfen die kleinen Zuschauer selbst einmal im Sattel Platz nehmen und zum Abschluss kommt der Nikolaus und bringt für jeden etwas mit.Für das leibliche Wohl wird gesorgt, so dass sich während den reiterlichen Darbietungen mit Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln oder einer Bratwurst erwärmt werden kann. Der Eintritt ist frei.