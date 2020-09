Adventfahrt ins Erzgebirge

Godshorn. Die Gruppe Walter Koch bietet wieder eine Adventfahrt in der Zeit vom 6. bis 12. Dezember ins Erzgebirge ab. Abfahrt am Sonntag, 6. Dezember, um 7:30 Uhr vom Le-Trait-Platz in Godshorn. Das Hotel ist in Großrückerswalde. Von dort werden täglich Besichtigungstouren unternommen: Nussknackermuseum, Seiffen, Frohnauer Hammer, Schmalspurbahn in Oberwiesenthal, Weihnachmärkte in Annaberg-Buchholz und auf der Rückfahrt in Erfurt und vieles mehr. Anmeldungen nehmen ab sofort Walter Koch, Telefon (0511) 78 23 47 oder Anneli Boy, (0160) 5 55 82 65 entgegen.