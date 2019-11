Adventsbasar

Langenhagen (ok). Handarbeiten, Kunstgewerbe, Tombola, Livemusik, Bratäpfel – Besucher des Adventsbasars im Anni-Gondro-Pflegezentrum können sich auf eine ganze Menge vorweihnachtliche Abwechslung freuen. Termin ist am Mittwoch, 27. November, ab 14.30 Uhr an der Stadtparkallee im Eichenpark.