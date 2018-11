Adventsbasar

Langenhagen (ok). Adventliches Kaffeetrinken, Tombola und Verkauf von kleinen und großen Weihnachtsgeschenken. Die Pestalozzischule lädt für Freitag, 30. November, zum Adventsbasar in die Blaue Schule an der Leibnizstraße ein. Termin ist Freitag, 30. November, von 16 bis 18 Uhr.