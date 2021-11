Adventsgruß mit Robby Ballhause

Einlass unter 2-G-Regelung

Langenhagen. Am Freitag, 3. Dezember, tritt der Sänger und Liederschreiber Robby Ballhause in der St. Paulusgemeinde Langenhagen, Ada Lessing Platz 7 (vormals Hindenburgstr. 85) auf. Robby Ballhause, Sänger, Gitarrist und der wohl amerikanischste unter den hiesigen Songwritern, ist in den unterschiedlichsten Stilrichtungen zu Hause. Der musikalische Schwerpunkt des Hannoveraners vereinigt Elemente aus Folk, Bluegrass, Country, Rock und Pop. Die Melange daraus, „Greengrass-Music”, sind melodische, mühelos handgemachte Songs mit erfrischend unsentimentalen Texten, unter denen die rau dargebotenen Liebeslieder und lieblich erzählten Grobschlächtigkeiten ein prägnantes Markenzeichen des virtuosen Gitarrenbarden darstellen. Robby Ballhause sammelte jahrelang Erfahrungen als Straßenmusiker. In den 90er Jahren spielte er mit großer Band, bevor er rund 13 Jahre lang eine Reihe von nationalen und internationalen Künstlern als Produzent und Toningenieur betreute. In den vergangenen Jahren ist Robby Ballhause wieder mit großem Erfolg auf die Bühnen der Clubs und Konzertsäle zurückgekehrt. Für die Besucher werden Glühwein (mit und ohne Alkohol) und andere Getränke sowie knackige Bockwürst mit Brötchen zum Verzehr angeboten. Einlass ist um 17 Uhr, Beginn um 17:30 Uhr, der Eintritt ist frei. Es gilt die 2-G-Regelung.