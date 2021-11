Langenhagen. Besonderes Angebot der Johanniter: Von 9 bis 17 Uhr wird am Sonntag, 28. November, am Haus der Jugend am Langenforther Platz ohne Anmeldung geimpft – egal, ob Erst-, Zweit- oder Drittimpfung. Falls dieses Angebot gut angenommen wird, soll das Angebot auf die weiteren Adventssonntage ausgedehnt werden.Je nach Standort stehen zum Auftakt bis zu 600 Impfdosen zur Verfügung. Wer die Gelegenheit nutzen will, wird gebeten, das Aufklärungsmerkblatt und den Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff ausgefüllt mitzubringen. Mehr Infos unter http://www.johanniter.de/langenhagen-impfen.