Adventsimpfen

Langenhagen (ok).Letztes Adventsimpfen im Haus der Jugend am Langenforther Platz. Eingeladen wird für Sonntag, 19. Dezember, zwischen 9 und 17 Uhr. Verimpft wird an jünger als 30-Jährige BioNtech, an älter als 30-Jährige Moderna. Der nötige Abstand zur vorherigen Impfung verkürzt sich auf vier Monate.