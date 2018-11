Adventskaffee für Senioren

Langenhagen. „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt…“ Jeder kennt dieses Gedicht, wahrscheinlich auch auswendig. Geschichten und Gedichte und bestimmt auch das ein oder andere Weihnachtslied stimmen uns auf die Adventszeit ein. Die Seniorenbegleiter von win laden zum Adventskaffee ein. Am zweiten Sonntag im Advent wird es im Quartierstreff vorweihnachtlich und gemütlich. Los geht es am Sonntag, 9. Dezember, um 15 Uhr. Treffpunkt ist der Quartierstreff Wiesenau an der Freiligrathstraße 11. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.