Adventskonzert

Langenhagen. Die Langenhagener Akkordeonfreunde nehmen auch dieses Jahr bei dem traditionellen Adventskonzerten am 2. Advent in der Elisabethkirche neben zahlreichen weiteren Gruppen aus Langenhagen teil. Das Orchester Con Brio spielt am Sonntag, 9. Dezember, um 15.30 Uhr. Es erwarten die Besucher bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder aus allen Teilen der Welt, aus den verschiedensten Epochen und in unterschiedlichen Stilrichtungen gespielt. Die Besucher sind herzlich dazu eingeladen, die besondere Atmosphäre in der Elisabethkirche zu erleben. Der Eintritt ist frei.