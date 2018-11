Adventskonzert zum Mitsingen

Krähenwinkel. Zu einem Konzert zum ersten Advent laden Posaunenchor, Kirchenchor und Blockflötenkreis für Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in die Matthias-Claudius-Kirche ein. Nicht nur durch das Zuhören können sich die Besucher in vorweihnachtliche Stimmung versetzen lassen, sondern auch durch das Mitsingen alter und neuer Advents- und Weihnachtslieder. Am Tag zuvor, Sonnabend, 1. Dezember, ist zwischen 15 und 19 Uhr der Weihnachtsmarkt an der Matthias-Claudius-Kirche.