Adventsmusik

Langenhagen. Live-Musik ist am Sonntag, 13. Dezember, dem dritten Advent, um 17 Uhr in der St. Pauluskirche an der Hindenburgstaße 85 zu hören. Die Solistin Martina Petersen singt im Rahmen einer musikalischen Abendandacht Werke von Andreas Hammerschmidt, Johann-Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel. An der Orgel wird sie von Hans-Jürgen Ulrich begleitet. Gebet und Segensworte spricht Lektor Eckart Jakob. Mit dem Engagement der beiden Musiker möchte die St. Paulusgemeinde den Zuhörern Gelegenheit bieten, einmal wieder live vorgetragene klassische Gesangsmusik zu hören. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten.