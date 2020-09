Änderungen

Langenhagen. Bei den Einzelveranstaltungen der im Quartierstreff Wiesenau vom 28. September bis 3. Oktober stattfindenden interkulturelle Woche gibt es Änderungen: Am Mittwoch, 30. September, wird nun das Land Syrien vorgestellt.

Der Vortrag über die Türkei, der für Dienstag, 29. September, vorgesehen war kann nicht gehalten werden. Daher wird an diesem Tag das Bundesland Sachsen-Anhalt vorgestellt.

Die Veranstaltungen finden immer in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr auf dem Platz am Quartierstreff Wiesenau statt.

Zum Abschluss am Sonnabend, 3. Oktober, wird von 14 bis 18 Uhr zu einem Austausch der Kulturen auf dem Quartiersplatz eingeladen.