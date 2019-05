Ätherische Öle

Langenhagen. Naturreine ätherische Öle kurbeln die Ausschüttung von Endorphinen an. Diese körpereigenen Hormone haben eine schmerzlindernde Wirkung. Bewährte Anwendungsgebiete von etwa Cajeput und Lavendel sind chronische Schmerzen, Kopf-, Bauch- und Gelenkschmerzen. Ein Seminar an der VHS Langenhagen am Donnerstag, 16. Mai, von 19 bis 21.15 Uhr stellt diese hilfreichen ätherische Öle vor. Die Teilnehmenden lernen wirkungsvolle Rezepte kennen und mischen sich im Anschluss Ihr individuelles „Schmerzöl“. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 04.