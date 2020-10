Ätherische Öle

Langenhagen. Haut und Psyche hängen eng mit dem Immunsystem zusammen. Hier können ätherische Öle stärkend und aktivierend eingreifen: Teebaum, Niaouli und Lavendel wirken vorbeugend und abwehrstärkend bei Atemwegserkrankungen, Myrte und Ravintsara schleimlösend und antiviral. In einem Seminar an der VHS Langenhagen am Montag, 2.November, von 19 bis 21.15 Uhr werden Rezepte für Körperölmischungen, Badezusätze, Honige und Raumduftmischungen, die die körpereigene Abwehr von Krankheitserregern stärken, vorgestellt. Anmeldungen: schriftlich, per e-mail (info@vhs-langenhagen.de) oder über die Homepage www.vhs-langenhagen.de Weitere Informationen unter Telefon (05 11) 73 07-97 04.